Predsjedavajući pravosudne komisije američkog Senata Jerrold Nadler zatražio je od specijalnog savjetnika američkog ministarstva pravde Roberta Muellera da svjedoči pred njegovom komisijom što je skorije moguće o svom izvještaju o predizbornoj kampanji predsjednika Donalda Trumpa i o ruskom mješanju u američke predsjedničke izbore u 2016.

Foto: 24sata.info

Nadler je objavio pismo u tri rečenice Muelleru u kome traži njegovo pojavljivanje, nekoliko minuta nakon što je državni tužilac William Barr okončao konferenciju za novinare na kojoj je opisao izvještaj specijalnog savjetnika. Demokrata iz New Yorka objavio je u tweetu da "Kongres i javnost trebaju to čuti direktno od Muellera kako bi bolje razumjeli njegove nalaze".



Nadler je naveo u pismu kako želi da Mueller svjedoči 23. maja i zatražio je njegovu "promptnu pažnju" prema zahtijevu.



Barr je izjavio na konferenciji za novinare da se ne protivi Muellerovom svjedočenju, prenosi Associated Press.





(FENA)