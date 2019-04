Bivši predsjednik Perua Alan Garsija pucao je sebi u vrat kada je policija došla da ga uhapsi, javili su mediji pozivajući se na policijske izvore.

Foto: 24sata.info

Policajci su ga prebacili u bolnicu u glavnom gradu Limi, gdje se sada nalazi u teškom stanju, navodi se u izvještajima.



Garsija je optužen da je primio mito od brazilske građevinske kompanije "Odebreht", što on negira.



Policajci su bili poslati da ga uhapse povodom ovih optužbi, prenio je BBC.



Garsija je služio kao predsjednik od 1985. do 1990. godine i ponovo od 2006. do 2011. godine.



Istražioci tvrde da je on primio mito od "Odebrehta" tokom svog drugog mandata u vezi sa projektom gradnje linije metroa u glavnom gradu.



Kompanija je priznala da je u Peruu dala blizu 30 miliona dolara mita od 2004. godine.



Garsija tvrdi da je žrtva političkog progona.

(FENA)