Oko 30 osoba ispitano je do sada povodom sinoćnjeg požara u katedrali Notr Dam, izjavio je jedan zvaničnik pariskog pravosuđa, i dodao da se alarm sinoć oglasio dva puta.

On je rekao da je većina ispitanih bila zaposlena na restauraciji crkve.



Zvaničnik, koji je želio da ostane anoniman, naveo je da su se protivpožarni alarmi sinoć oglasili dva puta.



Prvi put je nekoliko ljudi, uključujući i vatrogasce koji su stalno bili na gradilištu, otišli ispod krova da provjere šta se dešava i nisu vidjeli ništa. Drugi put je već bilo prekasno, jer je vatra bila prejaka, rekao je zvaničnik.



On je dodao da 40 do 50 istražitelja radi na ovom slučaju, ali im nije dozvoljeno da uđu u katedralu iz bezbjednosnih razloga.

