San da bi Velika Britanija mogla da odustane od istupanja iz EU ne treba odbaciti, izjavio je predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk.

Donald Tusk / 24sata.info

On je pozvao političare da ne dozvole da ih iscrpljenost zbog pregovora o "Brexitu" natjera da požure sa islaskom Velike Britanije iz Unije.



Govoreći u Evropskom parlamentu u Strasbourgu o samitu EU koji je održan prošle sedmice, Tusk je odgovorio na izjavu jednog od lidera Unije da "sanjari ne bi trebalo da misle da se proces 'Brexita' može preokrenuti".



Tusk je istakao da su Evropi u ovom prilično teškom trenutku u istoriji potrebni sanjari i snovi i naglasio da on neće prestati da sanja o boljoj i ujedinjenoj Evropi.



"Znam da su svi sa obje strane La Manchea, uključujući mene, iscrpljeni 'Brexitom', što je potpuno razumljivo. Međutim, to nije razlog da kažemo 'hajde da to završimo' samo zato što smo umorni", dodao je Tusk.



Za sada nije poznato kom lideru je Tusk odgovorio, ali se zna da je predsjednik Francuske Emmanuel Macron tokom samita pozvao da se Velikoj Britaniji da rok od samo nekoliko sedmica da odluči da li će napustiti EU uz sporazum sa Briselom ili bez njega.



Na samitu je postignut kompromis i Velikoj Britaniji je produžen rok za šest mjeseci.





(24sata.info)