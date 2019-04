SAD će iskoristiti sva raspoloživa ekonomska i politička sredstva da predsjednik Venecuele Nicolas Maduro snosi odgovornost za krizu u toj zemlji, izjavio je američki državni sekretar Mike Pompeo.

Mike Pompeo / 24sata.info

On je novinarima i izbjeglicama iz Venecuele u kolumbijskom gradu Kukuta rekao da će Washington jasno dati do znanja da će Kuba i Rusija platiti cijenu zbog pružanja podrške Maduru.



- SAD će nastaviti da koriste sva raspoloživa ekonomska i politička sredstva kako bi pomogle narodu Venecuele. Obećavamo da ćemo natjerati vlasti i one koji su odgovorni za korupciju i suzbijanje demokratije da snose odgovornost za to, upotrebom sankcija, ukidanja viza i drugih sredstava - istakao je Pompeo.



Pompeo je naglasio da Kubanci moraju da razumiju da će platiti cijenu zbog podrške Maduru i da će SAD isto da kažu i Rusiji.



Državni sekretar SAD pozvao je Madura da podnese ostavku, kako bi se zemlja "vratila u normalno stanje".



Pompeo je u posljednja tri dana posjetio Čile, Paragvaj i Peru, zemlje područja u kojem je Washington fokusiran na krizu u Venecueli i rastući uticaj Kine u regionu.



Maduro krivi sankcije SAD za ekonomske probleme u zemlji, a lidera opozicije u Venecueli Juana Guaida, koji se u januaru proglasio za privremenog predsjednika države, naziva marionetom Washingtona.



Više od tri miliona ljudi pobjeglo je iz Venecuele zbog hiperinflacije, političke krize i nedostatka hrane i lijekova.





