Boravak Juliana Assange u ekvadorskom veleposlanstvu u Londonu pokazao se vrlo skup, a uz to je svojim ekscentričnim ponašanjem živcirao osoblje ambasade, piše španjolski El Pais pozivajući se na tjelohranitelje poznatog "zviždača".

Assange, australski državljanin, utočište od sudskog progona pronašao je u ekvadorskoj ambasadi i tamo je proveo sedam godina. No, u četvrtak je osnivača WikiLeaksa odvukla britanska policija nakon što mu je Quito ukinuo azilantski status.



Njegovi španjolski tjelohranitelji prepričavaju da su 2016. morali iz Španjolske dovesti vodoinstalatera kako bi popravio Assangeov zahod. Samo to je koštalo 4500 dolara. Lokalni majstor nije angažiran jer je postojao strah da će postaviti prislušne uređaje u veleposlanstvo. No, to nije jedina anegdota sa zahodom.



Assange, naime, nije puštao vodu nakon korištenja zahoda, a u njegovo ekscentrično ponašanje čuvari ubrajaju i davanje intervjua u gaćama.



Posjećivale su ga mnoge zvijezde, poput Lady Gage, Yoko Ono i njezinog sina Seana Lennona, dizajnerice Viviene Westwood te brojnih novinara.



Za televizijske intervjue bi odjenuo samo majicu, a dolje je imao gaće. Osoblje veleposlanstva je iritirao i kuhanjem u sobičku na malom električnom kuhalu.



Vrijeme je provodio vozeći skateboard po hodnicima i loptajući se. Njegov tim za sigurnost iz Cadiza plaćala je tajna služba u ekvadosrkoj prijestolnici Quitu. Njihova misija okončana je 2017. kada je vlast u Ekvadoru preuzeo umjereni predsjednik Lenin Moreno, nasljedivši ljevičara Rafaela Correa.



Morenov izbor 2017. za predsjednika Ekvadora promijenio je sve. Suprotno očekivanjima, velik Corrrein pristaša raskinuo je sa svojim mentorom i započela je bitka za vlast koja je podijelila ljevicu, koja je vladala tom zemljom od 2007.



Ekvadorski predsjednik distancirao se od venezuelskog predsjednika Chaveza, normalizirao odnose sa SAD-om i MMF-om. Correa je pak morao ostati u Belgiji gdje je pobjegao kako bi izbjegao kazneni progon jer je bio optužen da je nakratko oteo jednog svojeg protivnika.



Bivši predsjednik u četvrtak je optužio svojeg nasljednika da je odgovoran za Assangeovo uhićenje, kritizirajući njegovu "ljudsku bijedu" i "zločin koje čovječanstvo nikada neće zaboraviti".



No izvan tog političkog konteksta, "Moreno je jednostavno zatvorio pitanje koje nije bilo ni korisno niti štetno za zemlju", ocijenio je Michel Levi, s Andskog sveučilišta Simon Bolivar iz Ekvadora.



Po mišljenju Francisca Lopeza-Bermudeza, stručnjaka za međunarodne odnose Sveučilišta sv. Franje iz Quita, Ekvador "se nikada nije trebao umiješati u taj slučaj".



Između 2012. i 2018., službeni Quito je potrošio 6,2 milijuna dolara za osiguranje i svakodnevne životne troškove svojeg gosta, po podacima ekvadorskog ministarstva vanjskih poslova.

