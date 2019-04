Britanski parlament će vjerojatno, po drugi put, glasati o novom referendumu o Brexitu, iako se vlada protivi svakom novom referendumu, potvrdio je britanski ministar financija Philip Hammond, prenosi Reuters.

Philip Hammond / 24sata.info

Hammond se nada da će parlament razriješiti krizu oko Brexita usvajanjem sporazuma do kraja lipnja, potencijalno okončavajući pozive za novim referendumom, te da postoje "dobri izgledi" za napredovanje u pregovorima s oporbenom Laburističkom strankom.



- Ostajem optimističan da ćemo u idućih nekoliko mjeseci postići sporazum - rekao je novinarima u Washingtonu, gdje prisustvuje sastanku Međunarodnog monetarnog fonda.



No i svjestan je da mogućnost drugog referenduma ne može biti odbačena.



- To je prijedlog koji će, uzimajući sve u obzir, vjerojatno biti postavljen pred parlament u nekom trenutku - poručio je Hammond.



Premijerka Theresa May do sada nije uspjela pridobiti svoje konzervativce za sporazum o Brexitu koji je dogovorila s vođama Europske unije prošle godine, što ju je prisililo da potraži odgodu izlaska te počne razgovore s laburistima o tome kako razriješiti krizu u parlamentu.



Mnogi laburistički zastupnici pritišću Jeremyja Corbyna da zahtijeva novi referendum u razgovorima s vladom.



Hammond je rekao da su, za razliku od protivljenja novom referendumu, drugi laburistički zahtjevi, poput carinske unije s EU-om, za raspravu.



Procjenjuje da je otprilike pola godine potrebno za održavanje referenduma, zbog čega ne bi bilo vremena za novi referendum, u slučaju da parlament u nekoliko idućih mjeseci uvjetuje referendumom prihvaćanje sporazuma u Brexitu, jer Velika Britanija napušta EU 31. listopada.



Hammond je jedan od britanskih ministara najnaklonjenijih Europskoj uniji te ga, zbog izjava da bi Velika Britanija trebala ostati bliska s Unijom, kritiziraju pristaše Brexita.



Ponovno ih je naljutio nedavno kada je opisao drugi referendum o Brexitu kao "savršeno vjerodostojan prijedlog".



- (Drugi referendum) je na koncu pitanje o parlamentu i parlamentarnim brojkama i o tome što će Laburistička stranka odlučiti jer je sama Laburistička stranka duboko podijeljena po tom pitanju te će u jednom trenutku morati odlučiti što zastupa - rekao je Hammond.



Parlamet je prethodno odbacio drugi referendum i druga moguća rješenja krize.





(FENA)