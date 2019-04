Gradonačelnici iz redova demokrata su u petak odgovorili na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će ilegalne useljenike s granice prebaciti u "gradove utočišta" po SAD-u poručivši da su spremni primiti ilegalne useljenike.

Foto: 24sata.info

Trump je u petak rekao kako razmatra slanje ilegalnih imigranata privedenih na granici u demokratska uporišta, takozvane gradove utočišta, a pritom je kritizirao demokrate koji su se protivili pokušaju izgradnje zida na granici s Meksikom i drugim pokušajima obeshrabrivanja imigranata.

"Zbog činjenice da demokrati ne žele promijeniti naš jako opasni imigracijski zakon uistinu ozbiljno razmatramo, kao što je preneseno, smještanje ilegalnih imigranata isključivo u gradove utočišta", napisao je Trump na Twitteru.

Gradonačelnici iz cijele zemlje brzo su odgovorili na Trumpov posljednji pokušaj da imigrante i gradove utočišta prikaže kao prijetnju.

U New Yorku, gdje su gotovo 40 posto stanovnika imigranti, gradonačelnik Bill de Blasio je rekao da se Trumpova imigracijska politika temelji na okrutnosti.

"On ljude koristi poput pijuna", napisao je di Blasio u izjavi. "New York je uvijek bio izrazito imigrantski grad, a predsjednikove šuplje prijetnje to neće promijeniti".

Gradonačelnik Philadelphije Jim Kenney je rekao da će njegov grad "biti spreman dočekati te imigrante dobrodošlicomkao što smo desetljećima znali prigrliti useljeničke zajednice".

On je rekao da Bijela kuća iskazuje "krajnji prezir koji Trumpova administracija gaji spram temeljnog ljudskog dostojanstva"

Gradonačelnik Los Angelesa Eric Garcetti je na Twitteru napisao: "To su ljudi, a ne pijuni, gospodine predsjedniče".

Slično su reagirali i gradonačelnici Oaklanda, Berkeleya i Takoma Parka, te guvernerka New Mexica.

Gradovi utočišta su područja koja odbijaju surađivati sa saveznim vlastima i pritvoriti ilegalne imigrante kako bi bili deportirani. Ta područja tvrde da nije njihova dužnost pomagati u provođenju saveznih imigracijskih zakona te da bi u suprotnom mogli ometati rad policije unutar zajednice.

The Washington Post je u četvrtak da Bijela kuća razmatra prebacivanje imigranata iz zatočeničkih centara u gradove utočišta koji su uporišta Demokratske stranke.

Samo u ožujku su 103.492 ilegalna imigranta uhićena na južnoj granici SAD-a ili deportirana. Mnogi od njih su iz Salvadora, Hondurasa i Gvatemala te traže azil u SAD-u kako bi pobjegli od siromaštva.

(Hina)