Edward Snowden, bivši stažista u američkoj Agenciji za nacionalnu sigurnost (NSA) koji je objavio povjerljive informacije o američkim programima nadzora, izjavio je da je hapšenje osnivača WikiLeaksa Juliana Assangea udarac za slobodu medija.

Foto: 24sata.info

- Slike ekvadorskog ambasadora kako poziva britansku tajnu policiju u ambasadu da iz nje silom izvuče izdavača - dopadalo vam se to ili ne - nagrađivanog novinarstva, završit će u istorijskim knjigama - piše Snowden u tweetu.



- Assangeovi kritičari mogu se radovati ovome, ali je to mračan trenutak za slobodu medija - navodi Snowden.



Snowden je optužen u Sjedinjenim Državama u 2013. zbog kršenja američkog Akta o špijunaži. Iste godine azil mu je odobrila Rusija i produžila ga je najmanje do 2020, prenosi Associated Press.

(FENA)