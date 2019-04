Predsjednik Sudana Omar al-Bashir je zbačen sa vlasti i uhapšen, nakon skoro 30 godina na vlasti, rekao je ministar odbrane Ahmed Awad Ibn Auf.

Foto: 24sata.info

On je za državnu televiziju rekao da je vojska donijela odluku da nadgleda dvogodišnji prelazni period, nakon kojeg će uslijediti izbori.



Auf je rekao da je proglašeno tromjesečno vanredno stanje, prenosi BBC.



On je dodao da je suspendovan Ustav Sudana i da su do daljeg zatvoreni granični prelazi i vazdušni prostor.



Prema njegovim riječima, "režim" je zbačen, a al-Bashir je prebačen na sigurnu lokaciju, prenosi Srna.

Protesti protiv al-Bashira, koji je na vlasti od 1989. godine, traju već nekoliko mjeseci.

(24sata.info)