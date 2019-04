Britanija neće izručiti Juliana Assangea u SAD-u ako postoji mogućnost smrtne kazne, rekao je zamjenik britanskog ministara spoljnih poslova Alan Duncan nakon hapšenja osnivača WikiLeaksa u Londonu.

Foto: 24sata.info

"To je naša široka politika u svim okolnostima, pa se prema tome jednako odnosi i na Assangea, a to je da on neće biti izručen ako će se suočiti sa smrtnom kaznom", rekao je Sky newsu Duncan.



Assangeov advokat Per Samuelsson rekao je da postoji ozbiljna opasnost od izručenja njegovog klijenta u SAD-u.



"Naravno, ja smatram da je to potpuno neprihvatljivo. Vidimo jasne naznake da Amerikanci žele da ga osude ili da ga drugi osude. Hajde da vidimo da li su njegove zabrinutosti opravdane ili pretjerane", rekao je on za televizijski kanal SVT.



On je dodao da je moguće da će doći do tajnog zahtjeva za izručenje od Amerikanaca ili će oni sada uputiti zahtjev.



"Znat ćemo u narednih nekoliko dana. SAD su sve do sada mogle tajno da igraju svoje adute, ali to od sada neće moći", rekao je on.





(24sata.info)