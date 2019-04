Evropski čelnici su na vanrednom sastanku o Brexitu usaglasili produženje, odnosno odgodu brexita do 31. oktobra.

Odbačen je prijedlog britanske premijerke Therese May da se brexit produži do 30. juna.



Evropski čelnici će na summitu u junu ipak ponovo razgovarati o Brexitu, ali ne o datumu već o ponašanju Velike Britanije kao odlazeće države od koje se očekuje da ne ometa funkcioniranje evropskih institucija.



Informaciju o odgodi Brexita potvrdio je svojim tweetom i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.



S obzirom na ove okolnosti u Velikoj Britaniji bi se trebali održati izbori za Evropski parlament.





Theresa May: Računam na izlazak iz EU prije izbora za Evropski parlament



Britanska premijerka May je na vanrednom sastanku bila samo na početku. Oko sat vremena obrazlagala je svoj zahtjev za odgodom Brexita i odgovarala na pitanja. Po dolasku na vanredni summit May je izjavila da računa na izlazak prije predviđenih izbora za Evropski parlament i da je stoga manje važna dužina odgode o kojoj bi trebali odlučiti čelnici 27 država članica, javlja HRT.



- Ja sam zatražila odgodu do 30. juna, ali ono što je važnije jest da nam odgoda omogući izlazak u trenutku kada ratificiramo sporazum o razdruživanju tako da možemo izaći 22. maja i početi graditi graditi svjetliju budućnost, izjavila je May.



Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk predložio je jučer, dan uoči vanrednog summita o Brexitu, "fleksibilan rok" za odgodu izlaska Velike Britanije koji bi trajao najviše godinu dana, a mogao bi se okončati čim britanski parlament potvrdi sporazum o razdruživanju.



U nacrtu završne izjave pripremljene uoči summita to se ističe kao poseban uslov. Ako Velika Britanija ne bude sudjelovala na evropskim izborima, "Brexit će se dogoditi 1. juna 2019.", kaže se u tekstu. U nacrtu se i predviđa odgoda, ali bez roka, što znači da je čelnicima 27 država članica prepušteno da se o tome dogovore tokom summita. Osim "fleksibilnog" produženja do najviše godinu dana, još se spominje mogućnost odgode do kraja ove godine.



Britanski parlament već je tri puta do sada odbijao sporazum o razdruživanju, ali premijerka May i dalje ističe da je to jedini način za uređene izlazak i stoga je pokrenula razgovore s oporbenim laburistima kako bi na taj način osigurala potporu u parlamentu. Stoga još uvijek očekuje da je to moguće prije evropskih izbora. Ako se to ne dogodi Velika Britanija će morati održati te izbore 23.maja.

