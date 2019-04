Lideri članica Evropske unije započeli su danas vanredni samit u Briselu na kojem razgovaraju o predstojećem istupanju Velike Britanije iz te organizacije (Brexit).

Arhiv / 24sata.info

- Došla sam na samit sa zahtjevom liderima Evropske unije da kratkoročno prolongiraju Brexit - kazala je britanska premijerka Theresa May pri ulasku u sjedište Evropske unije, javila je agencija Anadolija.



Ističući kako je Velika Britanija prvobitno već trebala istupiti iz Unije, May je kazala kako je žalosna zbog toga što britanski parlament nije odobrio sporazum o Brexitu koji je britanski vlada postigla sa zvaničnim Briselom.



- I dalje tvrdim da je taj sporazum mogao osigurati meki i uređeni rastanak - kazala je May i dodala kako naporno radi i pregovara s britanskom opozicijom kako bi što prije problem bio prevaziđen.



- Tražim odgađanje Brexita do 30. juna. Cilj ovog samita je osiguravanje prolongiranja Brexita kako bismo u tom periodu usaglasili sporazum o regularnom rastanku - kazala je May.



May tvrdi da je moguće da britanski parlament odobri sporazum o Brexitu do 22. maja.

(FENA)