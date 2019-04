Premijerka Velike Britanije Theresa May kaže da žali što britanski parlament nije bio u mogućnosti da do sad ratifikuje Sporazum po razdruživanju koji bi omogućio uređen izlazak Velike Britanje iz EU.

Theresa May / 24sata.info

"Velika Britanija je već trebalo da je napustila EU", ocijenila je May dolazeći na samit EU lidera.



Britanska premijerka očekuje da će današnji sastanak u Briselu rezultirati dobijanjem produžetka za uređen izlazak Velike Britanije iz EU.



"Svrha ovog samita jeste da se dogovorimo o produžetku koji će nam donijeti više vremena da se dogovorimo oko sporazuma koji će nam omogućiti da napustimo EU na uređen način", poručila je May.



Ona je kaže da je tražila odlaganje Brexita do 30. juna, ali da se ratifikacija sporazuma može desiti i ranije.



"Važno je damožemo da napustimo EU u trenutku kada omogućimo ratifikovanje sporazuma", poručila je May.



Ona je za sutra najavila nove razgovore britanske vlade sa opozicijom oko sporazuma o razdruživanju.





(24sata.info)