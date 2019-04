Turski ministar vanjskih poslova u utorak je izjavio da bi nedavna eskalacija sukoba u Libiji trebala biti riješena kroz dijalog bez upotrebe vojne sile.

Mevlut Cavusoglu / 24sata.info

"Jedinstvo i solidarnost Libije trebali bi biti osigurani putem konferencije koju organizuju Ujedinjene nacije, a ne vojnom intervencijom", kazao je Mevlut Cavusoglu na zajedničkoj konferenciji za medije s katarskim kolegom Mohammedom bin Abdulrahmanom bin Jassimom Al Thanijem.



Katarski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova istakao je da je njegova zemlja protiv akcije snaga Khalife Haftara u Libiji, jer su one u suprotnosti s međunarodnim pravom. Također, Al Thani je kazao da Katar ulaže napore da podijeljene palestinske strane dođu do dogovora.



Prošlog četvrtka Khalifa Haftar, vojni komandant sa sjedištem u istočnoj Libiji, pokrenuo je vojne akcije s ambicioznim planom da osvoji glavni grad Tripoli, u kojem je sjedište Vlade nacionalnog jedinstva. Međutim, nakon početnih uspjeha kampanja je u ponedjeljak izgubila zamah.



Libija je opterećena previranjima još od 2011. godine, kada je u krvavom ustanku uz podršku NATO-a svrgnut, a zatim i ubijen višedecenijski predsjednik Muammar Gaddafi.



Od tada oštre političke podjele u zemlji dovele su do dvije suparničke vlasti, jedne u istočnoj Libiji s kojom je povezan Haftar i druge u Tripoliju, koju podržavaju Ujedinjene nacije.





