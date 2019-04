Predsjednik Vladimir Putin iznio je u utorak ambiciozni program osiguranja ruskog primata na Arktiku, uključujući napore na gradnji novih luka i ostalih infrastrukturnih projekata, te širenja flote ledolomaca.

Vladimir Putin / 24sata.info

Govoreći na Arktičkom forumu u St. Petersburgu, kome su prisustvivali čelnici Finske, Islanda, Norveške i Švedske, Putin je izjavio kako Rusija planira dramatično povećanje brodskog prijevoza tereta rutom kroz Arktičko more.



Kazao je da će obim tereta prevezenog tom morskom rutom biti povećan s 20 miliona metričkih tona u prošloj godini na više od 80 miliona metričkih tona u 2025.



- To je realan, dobro odmjeren i konkretan zadatak - kazao je Putin.



On je istaknuo da će Rusija, jedina zemlja s flotom ledolomaca na nuklearni pogon, poduzeti akciju na njenom širenju.



Rusija trenutno ima četiri nuklearna ledolomca, a Putin je kazao da su novi takvi brodovi trenutno u fazi proizvodnje. Do 2035. Rusija će imati flotu od 13 ledolomaca, među kojima i devet na nuklearmi pogon, dodao je ruski čelnik.



Putin je izjavio da Rusija planira da proširi luke na obje strane arktičke brodske rute - Murmansk na poluotoku Kola i Petropavlovsk na polouotoku Kamčatka - i pozvao je strane kompanije da ulažu u projekt obnove luka.



I ostale luke i infrastruktura duž te rute također će biti unaprijeđeni i prošireni, kazao je.



Rusija, SAD, Kanada, Danska i Norveška nastoje uspostaviti svoju jurisdikciju nad djelovima Arktika dok topljenje polarnog leda stvara nove mogućnosti za eksploataciju resursa i nove pomorske linije, prenosi Associated Press.





(FENA)