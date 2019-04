Gotovo 150 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima u znak protesta na kršenja njihovih prava, stupilo je u štrajk glađu.

Arhiv / 24sata.info

Delegacija palestinskih zatvorenika pri Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji saopćila je kako su pregovori koje su Uprava izraelskim zatvorima i predstavnici palestinskih zatvorenika vodili u zatvoru Rimon u protekla dva dana, bili neuspješni, javlja agencija Anadolija (AA).



U saopćenju se navodi kako je gotovo 150 zatvorenika u zatvorima Ktziot i Rimon stupilo u štrajk glađu do ispunjenja njihovih zahtjeva.



Ističe se kako bi stavovi Uprave izraelskim zatvorima da ne popusti pred zahtjevima zatvorenika moglo u narednom periodu dovesti do štrajkova i u drugim zatvorima.



Dodaje se kako Uprava nije odgovorila na zahtjeve zatvorenika o, između ostalog, uklanjanju uređanja za blokiranje signala, dopuštanje posjete porodica zatvorenicima u Gazi, ali i okončanju medicinskog nemara.



Predsjednik Udruženja palestinskih zatvorenika Kadura Faris za AA potvrdio je da su palestinski zatvorenici stupili u štrajk do ispunjenja zahtjeva.



Dodao je kako palestinski zatvorenici očekuju da Uprava izraelskim zatvorima ispuni data obećanja.

