Sjedinjene Američke Države (SAD) proglasile su elitnu Iransku revolucionarnu gardu stranom "terorističkom organizacijom", saopćio je američki predsjednik Donald Trump, što je prvi put da je Washington zvanično označio vojsku druge zemlje kao "terorističku grupu".

Kritičari su upozorili da bi taj potez mogao dovesti do toga da druge vlade, neprijateljski raspoložene prema SAD-u, urade isto kada je u pitanju američka vojska, prenosi Al Jazeera Balkans.



SAD je već stavio na crnu listu desetke institucija i ljudi zbog veza s Iranskom revolucionarnom gardom, ali ne i cijelu tu organizaciju.



Trump je ranije potvrdio izvještaje da SAD planira to da uradi u ponedjeljak, rekavši da će SAD nastaviti da povećava finansijski pritisak i povećava troškove Iranu zbog "njegove podrške terorističkim aktivnostima".



Trump je izjavio kako taj potez "priznaje stvarnost" da Iran "podržava terorizam" i da je Garda aktivni sudionik u tome.



Dužnosnici administracije izjavili su kako će taj korak dodatno izolirati Iran i pojasniti da SAD neće tolerirati stalnu podršku Irana pobunjeničkim grupama i drugima koji destabiliziraju Bliski istok.



Ovaj potez može imati posljedice po američko osoblje u Iranu, politiku u regiji i drugdje, jer je Iran zaprijetio odmazdom ako se Washington odluči na ovaj potez.



Tokom vikenda, iranski zvaničnici su upozorili SAD da ne čini taj potez, kazavši da bi to moglo destabilizirati regiju i izazvati osvetnički odgovor.



Iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif rekao je u nedjelju da bi takva mjera bila "još jedna katastrofa SAD-a" te je upozorio na posljedice koje može imati.



Mohammad Ali Jafari, komandant Iranske revolucionarne garde, rekao je da će američke snage stacionirane na Bliskom istoku "izgubiti svoj trenutni status" ako Washington nastavi sa "takvom ludošću" i upozorio je na "recipročni potez" Teherana.

