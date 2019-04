Imam džamije Al Noor Gamal Fouda izjavio je da su prošlomjesečni teroristički napadi na Novom Zelandu bili "drugi 11. septembar" i njihov odjek u svijetu je uporedio s događajima koji su uslijedili nakon terorističkih napada u SAD-u iz septembra 2001. godine.

Najmanje 50 osoba ubijeno je u terorističkom napadu koji se 15. marta dogodio za vrijeme klanjanja džuma-namaza u džamijama Al Noor i Linwood u novozelandskom gradu Christchurchu.



"Napad u Christchurchu nazivam drugim 11. septembrom. Bit će to prekretnica za promjene u svijetu", kazao je imam džamije Al Noor Gamal Fouda.



Fouda je kazao da su potpredsjednik Turske Fuat Oktay i šef turske diplomacije Mevlut Cavusoglu bili prvi strani zvaničnici koji su preletjeli Pacifik kako bi pokazali solidarnost i pružili podršku muslimanskoj zajednici na Novom Zelandu.



"Razgovarao sam s njima u hotelu, a potom su posjetili ranjenike i porodice žrtava i uputili im poruke sućuti. Telefonom su nazvali i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana koji je također razgovarao sa žrtvama napada. To je u tim trenucima bilo potrebno tim ljudima", kazao je Fouda.



Ističući kako je teroristički napad bio stravičan čin i tragedija koju će djeca u Christchurcu vječno pamtiti, Fouda je kazao kako su srca ljudi slomljena, ali kako je važno da je razum ostao zdrav.



"Brzo se oporavljamo i vraćamo životu, jer smo duboko uvjereni da taj napad nije Novi Zeland u kojem živimo", kazao je Fouda.



Na upit da komentira antimigrantske i ksenofobne izjave australskog senatora Frasera Anninga kojeg je tinejdžer pogodio jajetom u glavu dok je muslimane optuživao da su sami krivi za napad u Christchurchu, Fouda je kazao da je to bilo "blagoslovljeno jaje".



"Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern je pokazala lekciju i ljubav koju treba naučiti cijeli svijet. Bila je odličan primjer svijetu, dobar primjer narodima i dobar primjer ljudima koje vodi", kazao je Fouda.



Fouda je kazao da je novozelandska premijerka Ardern majka svijeta, mira, ljubavi, humanosti, dobrote i suosjećanja.



On je osudio sve one koji nisu napadača jasno nazvali teroristom.



"Da je napadač bio musliman, vjerovali ili ne, čak i svi muslimani bi ga nazvali teroristom, ali kada to uradi nemusliman, neki izbjegavaju koristiti tu kvalifikaciju. To ne čine zbog političke agende, ali uvjereni smo da u dubini srca svi znaju da se radi o teroristi", kazao je Fouda.



Ističući kako su ljudi iz cijelog Novog Zelanda pružili podršku porodicama žrtava, Fouda je kazao kako nije mogao hodati ulicom u imamskoj odjeći, jer su mu svi prilazili, grlili ga i pružali podršku.



"Neki ljudi su ostavljali novčanike, ključeve od automobila, bankovne kartice. Restorani daju besplatnu hranu muslimanima", kazao je Fouda.



On je također kazao kako terorizam nema religiju, vjeru, jezik, niti rasu te je naglasio važnost medija u borbi protiv terorizma kao globalne prijetnje.



"Jednostavno, moramo zastati i promisliti. Kriminalci moraju biti etiketirani kao kriminalci, teroristi kao teroristi i to je to", zaključio je Fouda.





