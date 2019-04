Istočne libijske snage izvršile su zračne napade na južni dio Tripolija u nedjelju i ostvarile napredak prema središtu grada, tvrde stanovnici, a na taj način eskalirala je operacija preuzimanja glavnog grada, dok Ujedinjene nacije nisu uspjele postići primirje.

Foto: Reuters

Snage libijske narodne armije (LNA) Khalifa Haftara, koje na istoku podržavaju paralelno uspostavljenu upravu, prošle sedmice krenule su na Tripoli sa zapadnog dijela grada, gdje je sjedište međunarodno priznate vlada.



Ofenzivna borba za moć koja je razdijelila proizvođače nafte i plina od rušenja Muammara Gaddafija 2011. godine, time je nastavljena.



Predstavnici LNA u petak su stigli do južnog predgrađa glavnog grada i kako su javili zauzeli bivši međunarodni aerodrom, iako vojni dužnosnici u Tripoliju to poriču.



Najmanje jedan ratni avion izvršio je zračni napad u tom području, potvrdio je stanovnik, javlja Reuters.



- Avijacija je prvi put učestvovala u vojnim operacijama - kazao je glasnogovornik LNA Ahmed Mismari, dodajući da je izvedena vrlo uspješna operacija da bi se osigurala cesta koja vodi prema centru grada.



LNA se premjestila sjeverno od ceste pored bivšeg aerodroma u okrugu Khalat Furgan, koja je 11 kilometara udaljena od centra grada, kazao je jedan stanovnik, dodajući da vojnici mogu vidjeti kako se snage lojalne vladi Tripolija povlače.



Misija Ujedinjenih nacija u Libiji (UNSMIL) pozvala je u nedjelju na dva sata primirja u južnom Tripoliju da bi evakuirala civile i ranjenike, navedeno je u saopćenju bez navođenja detalja, ali do toga još nije došlo, istaknuo je dužnosnik UN-a.





(FENA)