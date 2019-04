Britanska vlada otvorila je u nedjelju mogućnost kompromisa s opozicionom Radničkom strankom kako bi pokušala dobiti podršku u parlamentu za napuštanje Evropske unije s ugovorom, samo nekoliko dana prije posljednjeg datuma Brexita.

Theresa May / 24sata.info

Premijerka Velike Britanije Theresa May, slabija nego ikad, nakon što je parlament tri puta odbacio sporazum o Brexitu, bila je prisiljena obratiti se lideru opozicione stranke Jeremyju Corbynu jer je odustala od dobijanja podrške euroskeptika u svojoj Konzervativnoj stranci.



Budući da je izlazak Velike Britanije iz Evropske unije sada zakazan za 12. april, britanskoj Vladi koju predvodi May ponestaje vremena za postizanje dogovora kroz podijeljene stavove unutar parlamenta i mora donijeti novi plan da bi osigurala novo odgađanje EU na samitu u srijedu.



Vanjska i trgovinska politika Velike Britanije u velikoj je neizvjesnosti nakon više od 40 godina, i dok neki ministri kažu da se Brexit možda nikada neće dogoditi, firme su zabrinute da bi zemlja mogla otići bez dogovora, javlja danas Reuters.



U posljednjem pokušaju da dobije podršku u parlamentu, May je prošle sedmice otpočela razgovore s Corbynom kako bi pokušala postići dogovor o budućim odnosima Britanije s EU u zamjenu za njegovu podršku za Sporazum o povlačenju.





(FENA)