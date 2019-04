Strane države počele su evakuirati osoblje iz Libije zbog pogoršavanja situacije u toj zemlji u kojoj je međunarodno priznata vlada nacionalnog jedinstva u nedjelju objavila da pokreće protuofenzivu protiv snaga Khalife Haftara, vođe s istoka LIbije, javljaju agencije.

Foto: 24sata.info

Američko zapovjedništvo za Afriku (AFRICOM) objavilo je da će premjestiti jedan kontingent američkih vojnika, dok je Indija saopćila da je evakuirala pripadnike mirovnih snaga u Tunis.



"Zbog novih sukoba u Libiji kontingent snaga Američkog zapovjedništva za Afriku privremeno se premješta iz zemlje, kao odgovor na sigurnosno stanje na terenu", objavio je AFRICOM čije je sjedište u Stuttgartu.



Saopćeno je također da će se pratiti stanje na terenu i "razmotriti mogućnost povratka američke vojne prisutnosti kada to bude moguće". Američka vojska nije objavila koliko vojnika povlači iz Libije.



Khalifa Haftar, vođa snaga s istoka Libije, pokrenuo je vojni pohod na Tripoli.





Haftarova Libijska narodna vojska (LNA) stigla je u subotu do južnoga predgrađa Tripolija, s namjerom da svrgne vladu koja uživa potporu UN-a.



U nedjelju je njegova ofenziva zaustavljena nakon što je vlada objavila da je pokrenuta protuofenziva.



Glasnogovornik vlade objavio je početak protuofanzive kako bi se očistili gradovi od "nelegitimnih snaga", pri čemu je mislio na snage vojnog zapovjednika Haftara, javio je AFP.



Ta operacija trebala bi omogućiti "čišćenje svih libijskih gradova od agresora i nelegitimnih snaga", rekao je glasnogovornik Mohamad Gnounou u izjavi novinarima u Tripoliju.



Libija je u haosu još od 2011. kada je uz potporu NATO-a svrgnut tadašnji vođa Muammar Gaddafi.



Naftom i plinom bogatom zemljom upravljaju predstavnici najmanje dviju vlasti, vlada u Tripoliju koja uživa potporu UN-a i druga na istoku zemlje u Tobruku koju podupiru Haftarove snage.



Haftar je 2014. okupio bivše Gadafijeve snage i u tri godine borbi osvojio najveći grad na istoku zemlje Benghazi. Ove je godine osvojio jug zemlje i naftna polja.





Prethodno je čelnik libijske međunarodno priznate vlade Fayez al-Serraj optužio odmetnutog generala Khalifu Haftara da ga je "izdao" nakon što je pokrenuo vojnu ofenzivu s ciljem zauzimanja prijestolnice Tripolija. Ovi sukobi su izazvali zabrinutost da bi moglo doći do obnavljanja rata u Libiji.



U televizijskom obraćanju, Fayez al-Serraj je kazao da će se Haftarova samoproglašena Libijska narodna vojska (LNA) suočiti s čvrstim otporom snaga lojalnih Vladi narodnog jedinstva (GNA) koju podržavaju Ujedinjeni narodi.



"Pružili smo ruke kako bi došlo do mira, ali nakon agresije koju su izazvale Haftarove snage i njegove objave rata našim gradovima i našoj prijestolnici… suočit će se samo sa snagom i čvrstoćom", rekao je Serraj. On je također upozorio na "rat bez pobjednika".



Serray i Haftar su svojedobno održali razgovore u Abu Dhabiju, što je njihov prvi potvrđeni sastanak od kraja 2018., tokom kojeg su se dogovorili da su nacionalni izbori neophodni, navodi UN.



"Također su se dogovorili o načinima da se održi stabilnost u zemlji i da se ujedine njene institucije", saopćila je misija UN-a za Libiju na Twitteru nakon sastanka u Abu Dhabiju.





GNA kontrolira Tripoli, na sjeverozapadu Libije, dok je LNA u savezništvu s paralelnom administracijom smještenom na istoku naftom bogatom zemljom, koja se raspala u niz suprostavljenih centara snaga nakon svrgavanja bivšeg čelnika Muammara Gaddafija 2011.



Snage lojalne GNA su također počele da se okupljaju na rubovima grada s ciljem da odbiju ofanzivu LNA, a prisutni su i kamioni puni boraca iz različitih milicija koje dolaze iz Misrate.



Novinar Al Jazeere Mahmoud Abdelwahed je izvijestio iz prijestolnice da su gradski aerodrom, koji se više ne koristi, te nekoliko obližnjih kvartova bili poprište sporadičnih sukoba i razmještanja vojnih snaga.



Zvaničnici GNA su za Al Jazeeru kazali da su preuzeli "potpunu kontrolu" nad aerodromom samo nekoliko sati nakon što je LNA saopćio da provode operacije da osiguraju područje koje se nalazi 30-ak kilometara od Tripolija.



Taj aerodrom je napušten od 2014., nakon što je pretrpio veliku štetu tokom žestokih sukoba između rivalskih oružanih skupina.



"Dobivamo izvještaje s istočnih rubova Tripolija u kojim se navodi da se još vojnih jedinica i snaga iz Misrate uključuje u bitku, krećući se ka južnim krajevima Tripolija", izvijestio je Abdelwahed.



U odgovoru na Haftarovu ofanzivu, GNA je odobrila zračne napade protiv "svake vojne aktivnosti snaga [LNA] koje pokušavaju ući u prijestolnicu", rekao je Abdelwahed.



Haftarov glasnogovornik, Ahmed al-Mesmari kazao je da su snage LNA bile meta četiri zračna udara u subotu, uključujući jednu u regiji Al-Aziziya, koja se nalazi 50 kilometara od Tripolija.



"Nikakvo nadlijetanje borbenih aviona iznad Tripolija nije dozvoljeni i oni će biti gađani, a i zračna baza iz koje su poletjeli će također biti gađani", rekao je Mesmari. On je dodao da nitko od snaga LNA nije ozlijeđen u zračnim napadima, prenosi Al Jazeera.





(FENA)