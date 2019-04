Čelnik libijske međunarodno priznate vlade Fayez al-Serraj je optužio odmetnutog generala Khalifu Haftara da ga je "izdao" nakon što je pokrenuo vojnu ofanzivu s ciljem zauzimanja prijestolnice Tripolija.

Ovi sukobi su izazvali zabrinutost da bi moglo doći do obnavljanja rata u Libiji.



U televizijskom obraćanju, Fayez al-Serraj je kazao da će se Haftarova samoproglašena Libijska nacionalna armija (LNA) suočiti s čvrstim otporom snaga lojalnih Vladi nacionalnog jedinstva (GNA) koju podržavaju Ujedinjeni narodi.



"Pružili smo ruke kako bi došlo do mira, ali nakon agresije koju su izazvale Haftarove snage i njegove objave rata našim gradovima i našoj prijestolnici… suočit će se samo sa snagom i čvrstoćom", rekao je Serraj. On je također upozorio na "rat bez pobjednika".



Serray i Haftar su krajem februara održali razgovore u Abu Dhabiju, što je njihov prvi potvrđeni sastanak od novembra 2018., tokom kojeg su se dogovorili da su nacionalni izbori neophodni, navodi UN.



"Također su se dogovorili o načinima da se održi stabilnost u zemlji i da se ujedine njene institucije", saopćila je misija UN-a za Libiju na Twitteru nakon sastanka u Abu Dhabiju.



GNA kontrolira Tripoli, na sjeverozapadu Libije, dok je LNA u savezništvu s paralelnom administracijom smještenom na istoku naftom bogatom zemljom, koja se raspala u niz suprostavljenih centara snaga nakon svrgavanja bivšeg čelnika Muammara Gaddafija 2011.



Sukobi između rivalskih snaga su eskalirali u subotu, dva dana nakon što je Haftar naredio svojim snagama na istoku da brzo krenu u ofanzivu ka prijestolnici, a sukobi su izbili u nekoliko područja na južnim krajevima Tripolija.



Novinar Al Jazeere Mahmoud Abdelwahed je izvijestio iz prijestolnice da su gradski aerodrom, koji se više ne koristi, te nekoliko obližnjih kvartova bili u subotu poprište sporadičnih sukoba i razmještanja vojnih snaga.



Zvaničnici GNA su za Al Jazeeru kazali da su preuzeli "potpunu kontrolu" nad aerodromom samo nekoliko sati nakon što je LNA saopćio da provode operacije da osiguraju područje koje se nalazi 30-ak kilometara od Tripolija.



Taj aerodrom je napušten od 2014., nakon što je pretrpio veliku štetu tokom žestokih sukoba između rivalskih oružanih grupa.



Njegov pad je bio uglavnom simboličan, iako je LNA saopćila da su planirali iskoristiti aerodrom kao polaznu tačku za misije usmjerene za zauzimanje ključnih lokacija u prijestolnici.





Snage lojalne GNA su također počele da se okupljaju na rubovima grada s ciljem da odbiju ofanzivu LNA, a prisutni su i kamioni puno boraca iz različitih milicija koje dolaze iz Misrate.



"Dobijamo izvještaje s istočnih rubova Tripolija u kojim se navodi da se još vojnih jedinica i snaga iz Misrate uključuje u bitku, krećući se ka južnim krajevima Tripolija", izvijestio je Abdelwahed.



U odgovoru na Haftarovu ofanzivu, GNA je odobrila zračne napade protiv "svake vojne aktivnosti snaga [LNA] koje pokušavaju ući u prijestolnicu", rekao je Abdelwahed.



Haftarov glasnogovornik, Ahmed al-Mesmari kazao je da su snage LNA bile meta četiri zračna udara u subotu, uključujući jednu u regiji al-Aziziya, koja se nalazi 50 kilometara od Tripolija.



"Nikakvo nadlijetanje borbenih aviona iznad Tripolija nije dozvoljeni i oni će biti gađani, a i zračna baza iz koje su poletjeli će također biti gađani", rekao je Mesmari. On je dodao da niko od snaga LNA nije povrijeđen u zračnim napadima.

