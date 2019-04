U blizini Tripolija izbili su novi sukobi između provladinih i pobunjeničkih snaga koje predvodi Kalifa Haftar.

Foto: AFP

Kako navodi BBC, pozivajući se na izvještaje s terena, sukobi između Haftarovih i provladnih snaga vode se u tri predgrađa na jugu Tripolija, gdje je sjedište međunarodno priznate vlade.



Snage UN-a u prijestonici zemlje su u povišenom stanju pripravnosti.



Međunarodno nepriznata Libijska nacionalna armija (LNA) saopćila je da je preuzela kontrolu nad aerodromom u predgrađu prijestonice Tripolija.



Ahmed Mismari, portparol snaga lojalnih lideru međunarodno nepriznate administracije Kalife Haftara, rekao je i da su pripadnici LNA preuzeli kontroilu nad dva grada u blizini Tripolija - Tarhuanom i Azizijom, prenosi Reuters.



Mismari je naveo i da je pet pripadnika LNA poginulo u borbama sa snagama lojalnim premijeru Fajezu Seraju, koga priznaje međunarodna zajednica.



Kako je javio AP, snage premijera Seraja jučer su saopćile da su zarobile 100 vojnika lojalnih Haftaru i da planiraju da izvrše zračni udar na njegove položaje.



AP navodi da je do eskalacije nasilja došlo kada su snage LNA lojalne Haftaru krenule u ofanzivu ka zapadu Libije.



Haftar je svoje snage doveo do Tripolija, koji kontoliše Predsjednički savjet i vlada nacionalnog jedinstva na čelu s premijerom Sajedom.



Snage pod kontrolom Sajeda imaju podršku SAD.



Hifterova vojska je navela da su njeni vojnici zauzeli i oblast Vadi el-Rabeja, južno od Tripolija, usred sukoba s rivalskim formacijama, navodi Asocieted press.



Glavni aerodrom u Tripoliju nije u funkciji od 2014. godine kada je njegov veći deo uništen u borbama. Međunarodno priznata vlada u Tripoliju, formacije koje je podržavaju i Ujedinjene nacije za sada nisu komentirarali navodno zauzimanje aerodroma.



Dejstva Hifterovih snaga podstiču strahovanja od njihovog širokog obračuna s raznim formacijama. Takav sukob mogao bi da dovede do najvećeg talasa nasilja od 2011. godine, kada je svrgnut, a ubrzo i ubijen, dugogodišnji libijski lider Moamer Gadafi.



U Libiji poslije ubistva Gadafija vlada haos, a zemljom upravljaju dvije vlade. Međunarodno priznatu vladu u Tripoliju predvodi Fajez al Saradž, dok je Hifter na čelu druge, u Bengaziju.



Hifterovu vojsku čine oficiri i vojnici koji su napustili redovnu libijsku vojsku za vreme Gadafija, prenosi B92.

(FENA)