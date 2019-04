Više hiljada ljudi ponovo se danas, 21. vikend za redom, okupilo na ulicama Pariza i drugih francuskih gradova na antivladinim protestima pokreta "Žutih prsluka", koji su uglavnom protekli mirno.

Ipak, kako navodi Reuters, 21 osoba uhapšena je u Parizu, dok je nekoliko sukoba sa policijom bilo u Ruanu, na sjeverozapadu Francuske.



Šetnja učesnika protesta u Bordou i Lilu, koji su mahali francuskim zastavama i nosili transparente, kojima se poziva na referendume koje su predložili građani, također je protekla bez nasilnih incidenata.



Prema procjenama vlade, do 12 sati po lokalnom vremenu, na ulice širom zemlje izašlo je 6.300 demonstranata, dok se u isto vrijeme prošle nedjelje okupilo 5.600 ljudi.



U Parizu su odobrena dva skupa, među kojima je i marš od Trga Republike na istoku grada do poslovnog kraja i finansijske četvrti Defans.



Reuters napominje da se do 12 sati okupilo 3.100 učesnika dok je taj broj u isto vrijeme prošle nedjelje iznosio 1.800, ali napominje da je teško praviti poređenja jer su marševi ove nedjelje počeli ranije nego prošle.



Vlasti su, kao i proteklih nedjelja, zabranile proteste na potencijalno problematičnim mjestima, kao što su Jelisejska polja, nakon nereda koji su izbili prošlog mjeseca.

