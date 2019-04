Njemačka vlada u petak je pozdravila britansko priznanje da bi duža odgoda Brexita zahtijevala britansko učešće na evropskim izborima.

Steffen Seibert / 24sata.info

Britanska premijerka Theresa May danas je zatražila odgodu Brexita do 30. juna kako bi izbjegla britansko napuštanje bloka bez postignutog sporazuma. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk predložio je duže, fleksibilnije jednogodišnje produženje.



Portparol njemačke kancelarke Angele Merkel, Steffen Seibert, nije komentirao poziciju njene vlade prema tim prijedlozima. On je, međutim, kazao kako je "bitno" da May prizna da bi s rokom Brexita produženim na 30. juni, Britanija morala izvršiti pripreme za evropske izbore u maju.



EU je saopćila da Britanija mora napustiti blok 12. aprila ili predložiti alternativni plan, prenosi Associated Press.





(FENA)