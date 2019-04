Britanska premijerka Theresa May zatražila je u petak da rok postavljen njenoj zemlji da napusti Evropsku uniju bude produžen do 30. juna.

Theresa May / 24sata.info

U pismu predsjedniku Evropskog vijeća Donaldu Tusku, May navodi da "Ujedinjeno Kraljevstvo predlaže da bi se taj period trebao okončati 30. juna 2019. godine".



Čelnici EU-a usuglasili su se krajem prošlog mjeseca da produže datum Brexita s prvobitno zakazan za 29. marta na 12. april ukoliko May uspije pridobiti podršku parlamenta sporazumu o razlazu koji je ona dogovorila s blokom.



Evropljani bi radije prihvatili da Britanija ne učestvuje na evropskim izborima od 23 do 26. maja, ukoliko ona napusti blok. Dvanaesti april posljednji je datum za Britaniju da nagovijesti da li će istaći svoje kandidate za evropske izbore, prenosi Associated Press.





(FENA)