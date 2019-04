Premijerka Theresa May tvrdi da će Britanija sačiniti vanredne planove za učešće na evropskim izborima u maju ako se u međuvremenu ne postigne nikakav sporazum o Brexitu.

Theresa May / 24sata.info

May navodi u pismu upućenom EU u petak da ona vrši te pripreme iako smatra da to nije u britanskom interesu jer je Britanija članica koja napušta blok.



May navodi da je "prihvatila" poziciju EU da će, ukoliko ne napusti 28-člani blok do 23. maja, Britanija imati zakonsku obavezu da učestvuje u evropskim izborima.



Premijerka naglašava kako je još optimistična da se kompromisni sporazum može postići kako bi Britanija napustila blok prije tog roka, prenosi Associaated Press.





(FENA)