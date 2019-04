Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk vjerovatno će ponuditi Britaniji fleksibilno produženje datuma odlaska te zemlje iz EU do godinu dana, s mogućnošću da i ranije napusti blok, saopćio je visoki zvaničnik EU.

Zvaničnik je kazao da će ta opcija biti predočena britanskoj premijerki Theresi May na samitu o Brexitu 10. aprila u Bruxellesu. Ukoliko je May prihvati, Britanija će morati učestvovati u izborima za Evropski parlament u maju, kazao je zvaničnik.



- Jedini razumni put odlaska bilo bi dugo, ali fleksibilno produženje. Nazvao bih to 'flekstenzijom' - kazao je zvaničnik.



- Mogli bismo pružiti Ujedinjenom Kraljevstvu jednogodišnje produženje, koje bi automatski bilo poništeno kada sporazum prihvati ili ratifcira Donji dom - kazao je zvaničnik.



Čak i u slučaju da to ne bude moguće, dodao je, Ujedinjeno Kraljevstvo još bi imalo dovoljno vrmena da promisli o svojoj strategiji Brexita.



-Kratko produženje je moguće, dugo je neophodno. Izgleda da bi to bio dobar scenarij za obje strane, jer pruža Britaniji neophodnu fleksibilnost kako bi izbjegla potrebu da se njen parlament sastaje svakih nekoliko sedmica radi novih produženja Brexita - kazao je on, prenosi Reuters.





