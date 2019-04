Predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je poručio izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da su ruske specijalne snage u Siriji pronašle posmrtne ostatke izraelskog vojnika porijeklom iz SAD-a koji se vodio kao nestao od 1982. godine, konačno omogućavajući njegovu sahranu.

Nestanak Zachary Baumela, koji je imao 21. godinu kada se borio u izraelskoj invaziji na Liban i proglašen je nestalim u akciji skupa s dvojicom drugih vojnika u bici kod Sultan Yacouba, dugo godina uznemirava Izrael.



Govoreći na razgovorima s Netanyahuom u Moskvi, koji vodi predizbornu kampanju za novi mandat uoči izbora u narednoj sedmici, Putin je kazao da su ruske i sirijske snage locirale Baumelove ostatke, ali da je to bio težak zadatak.



- Veoma smo zadovoljni što će on biti ukopan uz sve vojne počasti u svojoj domovini, i što je najbitnije, njegovi najbliži bit će u prilici da polože cvijeće na njegov grob - prenosi Kremlj Putinovu izjavu.



Rusija je danas predala Izrelu kovčeg s Baumelovim posmrtnim ostacima i njegovim ličnim stvarima, među kojima i uniformu.



Baumel je imigrirao u zrael s roditeljima iz New Yorka u 1970. Godinama su se pojavljivale spekulacije kako je moguće da su Baumel i još dvojica vojnika koji se vode kao nestali u borbi kod Sultan Yacouba, preživjeli i da su bili zarobljeni.



Precizna lokacija na kojoj se nalaze negovi posmrtni nikada nije objavljena, ali je Netanyahu izjavio da su ruski vojnici riskirali živote kako bi došli do njih.



Otkriće posmrtnih ostaataka pozdravljeno je u Sjedinjenim Držvama, zemlji Baumelovog rođenja.



- Godinama smo se molili za sigurni povratak Zachary Baumela. Dobro došao kući Zachary i počivaj u miru - objavio je američki ambasador u Izraelu, David Friedman, na Twitteru



Netanyahu je izjavio da je zatražio od Putina da pomofne Izraelu u nalaženju posmrtnih ostataka prije dvije godine, i dodao je da je zahvalan ruskom čelniku na pomoći, te da će Baumel tokom dana biti sahranjen u Izraelu.



- Ponovo vam izražavam duboku zahvalnost gopodine predsjedniče, zbiog vašeg ličnog prijateljstva, zbog vaše pozicije i činjenice da Rusija dijeli zajedničke vrijednosti s Izraelom - izjavio je Netanyahu, prenosi Reuters.



