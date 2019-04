Blizu 1,2 miliona ljudi preminulo je 2017. godine u Indiji od posljedica bolesti uzrokovanih zagađenjem zraka u toj zemlji, javlja Anadolija.

arhiv / 24sata.info

Prema podacima Instituta za efekte zdravlja, zbog velikog zagađenja zraka u zatvorenim prostorijama i na otvorenom došlo je i do pojave različitih bolesti sa smrtnim ishodom.



Istraživanje je pokazalo da je smrtnost od posljedica zagađenja zraka veća od one uzrokovane konzumiranjem cigareta.



Studija je pokazala da je očekivano trajanje života djeteta rođenog u Južnoj Aziji, zbog trenutnog zagađenja zraka, smanjeno za najmanje dvije godine, prenosi Al Jazeera Balkans.



Prema podacima od prošle godine, New Delhi je prvi na listi deset najzagađenijih gradova u svijetu.

(24sata.info)