NATO "ne želi novu utrku u naoružanju" niti "novi Hladni rat", ali znat će se obraniti bude li potrebno, poručio je u srijedu glavni tajnik Sjevernoatlantskog saveza Jens Stoltenberg, u povodu obilježavanja 70. godišnjice njegova utemeljenja.

U govoru u američkom Kongresu, Stoltenberg je također apelirao da se "sačuva jedinstvo" Saveza, koji ima 29 država članica.



Praćen ovacijama zastupnika i senatora, bivši norveški premijer podsjetio je na "svečano obećanje" utemeljitelja Saveza: "jedan za sve, svi za jednoga", načelo upisano u njegovoj Povelji, koje američki predsjednik Donald Trump ponekad dovodi u pitanje.



"Prevladali smo nesuglasice u prošlosti i moramo ih prevladati i u budućnosti", kazao je. "Dobro je imati prijatelje", istaknuo je.



Ocijenio je kako je Rusija među "izazovima bez presedana" s kojima je NATO suočen, ponovno je pozvao Moskvu da poštuje Sporazum o eliminaciji nuklearnog oružja srednjeg dometa (INF), potpisan sa SAD-om 1987.



SAD je početkom veljače objavio da će se za šest mjeseci povući iz tog sporazuma, optuživši Moskvu da ga već dugo ne poštuje. Ruski predsjednik Vladimir Putin suspendirao je potom sudjelovanje Rusije u tom sporazumu, a pregovori o tom pitanju za sada su u slijepoj ulici.



"Rusija krši INF sporazum", ustvrdio je Stoltenberg, upozorivši da "vrijeme istječe".



"NATO ne namjerava rasporediti kopnene nuklearne projektile u Europi", rekao je. "Ali NATO će uvijek poduzimati potrebne korake za vjerodostojno i učinkovito odvraćanje."



Stoltenberg je ocijenio da je NATO "najuspješniji savez u povijesti" te pozdravio Trumpovo inzistiranje da države članice povećaju potrošnju za obranu. "Ta poruka ima jasan utjecaj" i "jača NATO", rekao je.



Glavni tajnik je iznio podatak da su europske članice i Kanada u posljednje dvije godine povećali vojne proračune za 41 milijardu dolara, a da će do kraja 2020. taj iznos porasti na 100 milijardi.



"NATO je snažan savez. Ali da bi to ostao, mora biti i pošten savez", rekao je Stoltenberg.



On je u Kongresu govorio nekoliko sati prije početka dvodnevnog ministarskog sastanka u Washingtonu u povodu 70. obljetnice Saveza koji proteklih desetljeća s dvanaest narastao na 29 članica.

