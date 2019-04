Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da je "100 posto" spreman da zatvori južnu granicu zemlje ukoliko se ne postigne sporazum s Kongresom o imigracijskoj reformi.

Foto: 24sata.info

- Ukoliko oni ili mi ne postignemo sporazum s Kongresom, granica će biti zatvorena. Sto posto - izjavio je Trump novinarima u Bijeloj kući.



Trump je izjavio da su Sjedinjene Države "izbačene" iz procesuiranja ilegalnih imigranata, i da je to "veoma nepoštena situacija".



Američki predsjednik optužio je centralnoameričke zemlje Honduras, Gvatemalu i El Salvador da ne provjeravaju priliv imigranata koji se kreću ka Sjedinjenim Državama, prijeteći prekidom pomoći tim zemljama.



- One ne čine ništa za nas, a mi dajemo stotine miliona dolara za te tri zemlje - kazao je Trump.



- Oni organiziraju te karavane, i oni ne stavljaju svoje najbolje ljude u te karavane. Mi ih više nećemo primati - izjavio je američki predsjednik.



Trumpovi komentari potvrđuju spekulacije da bi Sjedinjene Države mogle poduzeti drastične mjere uprkos tome što bi one nosile rizike po ekonomiju zemlje.



Ranije je glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders izjavila da je zatvaranje južne američke granice možda "najbolja odluka".



- Moglo bi se desiti da bude najbolja odluka da zatvorimo granicu. Demokrati nam trenutno ne ostavljaju apsolutno nikakav izbor - izjavila je Sanders novinarima.



Ni Trump ni Sanders nisu pomenuli vremenski okvir za takav potez, iako je Trump ranije sugerirao da bi se to moglo desiti već u ovoj sedmici, prenosi Xinhua.







(FENA)