Piloti Boeinga 737 MAX Ethiopian Airlinesa koji se prošlog mjeseca srušio, prvobitno su primijenili hitne procedure kompanije Boeing, no svejedno nisu uspjeli vratiti kontrolu nad avionom, objavio je Wall Street Journal (WSJ) u srijedu.

Foto: Reuters

U rušenju aviona poginulo je 157 osoba te je dovelo do prizemljenja svih Boeinga 737 MAX u svijetu.



Boeing je objavio smjernice za pilote oko gašenja automatskog sistema za sprečavanje gubitka uzgona uslijed smrtonosnog rušenja aviona u Indoneziji prije manje od pet mjeseci.



Izvještaj WSJ-a kaže kako su piloti prvobitno ugasili automatski sistem nazvan MCAS, a koji je gurao nos aviona doje nedugo nakon što su uzletjeli iz Adis Abebe.



Piloti su tada pokušali manualno stabilizovati avion, stoji u izvješću, no kasnije su odlučili ponovno uključiti sistem, vjerovatno jer manualnim upravljanjem nisu postigli željeni rezultat.



Ponovnim uključenjem sistema upravljanja upalio se i MCAS sistem i avion je još jednom krenuo prema tlu, navode novine.



Preliminarno izviješće etiopskih istražitelja nije još objavljeno.



Glasnogovornik ministarstva saobraćaja Etiopije, Musie Yehyies je rekao kako nisu namjeravali izvješće objaviti u srijedu. Izvješće se očekuje, u skladu sa međunarodnim zakonom, u roku 30 dana od rušenja aviona.



Boeing je u ponedjeljak rekao kako planira objaviti predloženi softverski paket dodataka u MCAS sistem u "narednim sedmicama", prethodno su rekli kako će dostaviti zakrpe do prošle sedmice.





