Čelnik UN-a Antonio Guterres upozorio je na rastuću mržnju usmjerenu protiv muslimana, manje od mjesec dana nakon što je u smrtonosnom terorističkom napadu na džamije na Novom Zelandu ubijeno najmanje 50 ljudi.

Antonio Guterres / 24sata.info

On je dao te komentare tokom govora u egipatskom Al Azharu, najvećoj sunitskoj vjerskoj instituciji, gdje se sastao s velikim imamom Ahmedom al Tayebom.



- Širom svijeta uočavamo rastuću mržnju prema muslimanima, antisemitizam i ksenofobiju - izjavio je generalni sekretar UN-a.



On je kao primjere mržnje naveo napade bijelog suprematiste na džamije u Novom Zelandu 15. marta, te pucnjavu u sinagogi u Pittsburghu u 2018. u kojoj je ubijeno 11 ljudi i za koju se vjeruje da predstavlja najteži napad na Jevreje u američkoj istoriji.



Guterres je upozorio na rast govora mržnje koji "ulazi u svakodnevni govor, šireći se poput šumskog požara društvenim mrežama".



- Uočavamo da se to širi u liberalnim demokratijama, kao i u autoritarnim državama - kazao je.



Guterres je u dvodnevnoj posjeti Egiptu, i nakon obilaska Al Azhara planirano je da se sastane s predsjednikom Abdel Fattahom el Sisijem.



On je u nedjelju prisustvovao samitu Arapske lige u Tunisu, prenosi AFP .





(FENA)