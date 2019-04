Velika Britanija je u posljednjim danima učinila sve veću vjerovatnoću da napusti Evropsku uniju bez sporazum o razlazu, izjavio je danas šef pregovaračkog tima EU za Brexit Michel Barnier.

- Tokom proteklih nekoliko dana, scenarij bez sporazuma postao je sve vjerovatniji, ali se još nadam da ga možemo izbjeći - izjavio je Barnier i dodao da je EU spremna da prihvati da Britanija ostane u carinskoj uniji s EU, u odnosima nalik onima s Norveškom.



Govoreći na skupu u Briselu, nakon što je jučer britanski parlament odbacio alternative sporazumu o Brexitu premijerke Therese May, Barnier je kazao da će Britanija sada imati tri izbora prije datuma odlaska, 12. aprila.



- Britanija bi trebala nagovijestiti kako da se krene naprijed ili bi trebala predstaviti plan. Sada više nego ikada - kazao je Barnier.



On je izjavio da Britanija još može prihvatiti sporazum koji je dogovorila May, ponavljajući da je to "jedini put" za Britaniju da napusti blok na primjeren način.



- Ostale opcije su najštetniji Brexit bez sporazuma, ili duga odgoda napuštanja bloka - kazao je Barnier te dodao da će podijeljeni britanski parlament snositi odgovornost za to.



Barnier je izjavio da će duga odgoda Brexita značiti da će Ujedinjeno Kraljevstvo učestvovati u evropskim izborima u maju i da će London imenovati svoje kandidate za Evropsku komisiju.



Francuki političar istaknuo je da Brexit nema dodatnu vrijednost i da je 27 zemalja koje ostaju u bloku spremno za nagli rastanak s Britanijom.



- Ukoliko ste spremni za opciju bez sporazuma, to ne znači da će razlaz biti bezbolan. Bit će prekida i problema. Biti spreman znači da EU može da se nosi sa svim nepredvidivim posljedicama - izjavio je Barnier.



Čelnici EU, među kojima je i May, sastaju se u Bruxellesu 10. aprila kako bi odlučili o narednim koracima, prenosi agencija Reuters.

