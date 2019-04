Britanski poslanici u ponedjeljak nisu donijeli nikakvu odluku, tačnije, nisu uspjeli da osiguraju većinu ni za jedan od četiri prijedloga za izlazak iz krize u vezi s Brexitom.

arhiv / 24sata.info

Nakon burne nedjelje tokom koje su zakonodavci već treći put odbacili strategiju premijerke razlaza s Evropskom unijom, uprkos njenoj ponudi da će odstupiti, budući smjer Brexita ostaje nejasan, prenosi agencija Reuters.



Poslanici su, naime, odbacili sve četiri opcije, među kojima su ostanak u carinskoj uniji s EU i novi referendum o članstvu Britanije u Uniji.



Poslanici iz Laburističke partije pozvani su prije glasanja da podrže plan o odnosu Velike Britanije s EU poput onog koji ima Norveška.



Prema prijedlogu zajedničkog tržišta, inače, Velika Britanija bi napustila EU, ali bi zadržala slobodu kretanja i davala doprinose u budžet EU.



Lider Laburista Jeremy Corbyn zamolio je u pismu poslanike da podrže taj predlog, kao i prijedlog za carinsku uniju, a od stranke je takođe zatraženo da podrži prijedlog kojim se poziva na potvrdni referendum o bilo kojem dogovoru koji je Parlament usvojio.



Konzervativni poslanici dobili su slobodu da glasaju kako žele, što znači da im lideri partija nisu rekli na koji način treba da glasaju, ali je vladi rečeno da se "uzdrži".



Tokom debate, 11 aktivista za klimatske promjene organizovalo je protest na javnoj galeriji tako što su se skinuli i otkrili slogane naslikane na svojim tijelima.



Na leđima su demonstranti ispisali "klimatska pravda odmah", protestujući protiv klimatskih promjena.



Policija je saopćila da je 12 osoba uhapšeno zbog neprimjerenog ponašanja na javnom mjestu.



Britanska vlada saopćila je da će nastaviti da podržava sporazum o Brexitu britanske premijerke Therese May.



Sekretar za Brexit Steven Barclay izjavio je da je sporazum Therese May jedini put napred u svjetlu nemogućnosti Parlamenta da nađe jasnu većinu za alternativni aranžman, prenosi Reuters ističući da je sporazum do sada tri puta odbijan u parlamentu.



Po rečima Barclaya, početna pozicija poziva Britaniju da napusti Evropsku uniju za 11 dana i da, ukoliko se parlament složi sa sporazumom o povlačenju "možda biti moguće" da Velika Britanija napusti EU bez učešća na evropskim izborima krajem maja.



On je najavio da će se britanska vlada sastati u utorak kako bi razmotrila sve opcije.



Napuštanje EU na referendumu 2016. izglasalo je 52 posto birača, a protiv je bilo 48 posto.



Sporazum koji je sklopila s EU-om tri puta nije prošao u parlamentu, zbog čega je Brexit odgođen barem do 12. aprila, a neki su pozvali i na odustajanje, prenosi Al Jazeera Balkans.

(FENA)