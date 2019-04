Povodom obilježavanja 70 godina od formiranja NATO, generalni sekretar Jens Stoltenberg ocjenjuje da su Sjeverena Amerika i Evropa napravila najjaču alijansu u istoriji.

Jens Stoltenberg / 24sata.info

"Tokom 70 godina veza između Sjeverne Amerike i Evrope, od NATO je napravljena najjača Alijansu u istoriji. U nepredvidljivom svijetu mi radimo svaki dan kako bi spriječili konflikte i očuvali mir za oko milijardu ljudi", kaže Stoltenberg.



Generalni sekretar NATO je najavio da će ministri 29 članica 3. i 4. aprila biti u Vašingtonu kako bi obilježili 70. godina postojanja Alijanse.



Tim povodom Stoltenberg će se sastati predsjednikom SAD Donaldom Trampom i održati govor tokom zajedničkog sastanka američkog Kongresa i ministra NATO članica.



"To će biti prilika da se proslavi 70 godina mira i prosperiteta za naše nacije, ali i mogućnost da se zajednički pogleda ka budućnosti", poručio je Stoltenberg pred put u Vašington.



Generalni sekretar NATO kaže da će ministri na sastanka u Vašingtonu razmotriti sledeće korake u odnosima sa Rusijom u svjetlu kršenja Ugovora o nuklearnim raketama srednjeg dometa i krize u oblasti Crnog mora.



"Rakete koje Rusija raspoređuje sve nas čine manje bezbijednim", ocijenio je Stoltenberg.



On je upozorio da je NATO zabrinut i zbog ”agresivnog modela” ponašanja Rusije, uključujući njene akcije protiv Ukrajine, i najavio učešće NATO brodova u vojnoj vježbi u Crnom moru.



Stoltenebrg je naveo da će ministri država članica NATO, u Vašingtonu razgovarati i o borbi protiv terorizma i postizanju političkog dogovora u Avganistanu.



"Načinili smo veliki napredak u borbi protiv Islamske države. Milioni ljudi su oslobođeni represije, a ISIS više nema ni teritorijalno uporište", poručio je generalni sekretar NATO.



Sastanak NATO u Vašingtonu završava se diskusijom o podjeli odgovornosti unutar Alijanse koja se prvenstveno odnosi na doprinose u oblasti finasiranja obrane.



"Poslije godina smanjivanja budžeta, sada ga širimo. Već četiri uzastopne godine vidimo rast investiranja u odbranu. Od 2016. godine evropski saveznici i Kanada dodali su 41 milijardu dolara svojim budžetima za odbranu. Do kraj sljedeće godine to će porasti na 100 milijardi dolara", kazao je Stoltenberg.



On je najavio više investicija u raketne sisteme, dronove, vazduhoplove, vojnu infrastrukturu i mobilnost.



Govoreći o odnosima NATO i SAD, Stoltenberg ke rekao da, bez obzira na spekulacije, Alijansa ima "nepodjeljnu podršku" amerčkog predsjednika i Kongersa što se, prema njegovim riječima, odgleda i u sve većem prisustvu američkih snaga u Evropi.



"Ne mogu da zamislim snažniji sigal posvećenosti SAD evropskoj bezbjednosti od slanja sve više trupa u Evropu", zaključio je Stoltenberg.





(24sata.info)