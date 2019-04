Govoreći novinarima u Istanbulu, glavni opozicioni kandidat za gradonačelnika Ekrem Imamoglu je, pozivajući se na podatke svoje stranke, izjavio da je pobijedio u utrci na lokalnim izborima za blizu 28.000 glasova.

arhiv / 24sata.info

Nekoliko minuta kasnije pokrajinski čelnik AKP-a u Istanbulu objavio je kako je stranački kandidat njegove stranke Binali Jildirim pobijedio osvojivši oko 4.000 glasova više od svog protukandidata.



Po neslužbenim rezultatima izbora, Erdoanova stranka izgubila je u Ankari nakon 25 godina vladavine u turskoj prijestonici, a prema najavama iz opozicije, moguća je i pobjeda u trećem velikom turskom gradu Izmiru.



Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) kazao je u nedjelju kasno navečer da je moguće da je njegova Stranka pravde i razvoja (AKP) izgubila lokalne izbore u Istanbulu, no da je osvojila brojne okruge u tom velegradu te da ostaje stranka broj 1 u Turskoj, istaknuvši kako će AKP "ispraviti greške" i poduzeti strukturne reforme koje će ojačati ekonomiju.



- U Istanbulu većina okruga je naša ili smo izjednačeni. Šta to znači? Čak ako nam naši ljudi nisu dali gradonačelničko vodstvo, dali su okruge Stranci pravde i razvoja - kazao je Erdoan svojim pristašama.



Također je istakao da će njegova stranka uložiti žalbu gdje god to bude potrebno.



Erdoan je izjavio kako će poduzeti sve potrebne mjere u ministarstvima i institucijama kako bi sistem upravljanja postao dinamičniji. Naglasio je da neće biti novih izbora u iduće četiri i po godine.



Nedugo nakon prvih izjava turskog predsjednika oglasio se i njegov savjetnik za medije kazavši kako Erdoan ovom izjavom o Istanbulu nije u kontradikciji s tvrdnjama njihova kandidata za gradonačelnika Istanbula Binalija Jildirima (Yildirim), bivšeg premijera, koji je u nedjelju navečer proglasio pobjedu s vrlo tijesnim rezultatom.



Turska opozicija je Jildirimovu tvrdnju proglasila "manipulacijom", a kandidat opozicije Ekrem Imamoglu kazao je novinarima da je "vrlo jasno" da je zapravo on pobijedio u najvećem turskom gradu.



Prema posljednjim rezultatima koje su objavili turski mediji, Jildirim je bio u blagom vodstvu ukupno osvojivši 4.111.219 glasova, dok je Imamoglu osvojio 4.106.776 glasova, no nakon Jildirimove objave prestali su objavljivati brojke.



- Naš predsjednik nije dao nikakvu izjavu o Istanbulu koja bi bila u kontradikciji s izjavom Binalija Jildirima - naveo je na Twitteru Fahretin Altun (Fahrettin) kratko nakon Erdoanova govora.



Podsjećamo, više od 57 miliona ljudi imalo je pravo glasa da bira gradonačelnike, načelnike i vijećnike lokalnih skupština.



Prema rezultatima dostupnim do 7 sati, AK Partija osvojila je oko 44 posto glasova u zemlji, Republikanska narodna partija oko 30 posto, nacionalistička Iyi Partija osvojila je oko sedam posto glasova, kao i Erdoanovi partneri iz MHP-a.



Tačni rezultati bit će poznati u narednom periodu.

(Avaz)