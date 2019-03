Američki državni tužilac William Barr napisao je u pismu čelnicima Kongresa da će izvještaj koji je sačinio specijalni istražitelj ministarstva pravde Robert Mueller o navodnom ruskom miješanju u u američke predsjedničke izbore u 2016. biti objavljen u javnosti do sredine aprila, uz neke ispravke.

Arhiv / 24sata.info

Mueller je izvještaj koji se proteže na 400 stranica poslao Barru u ovom mjesecu. Državni tužilac potom je poslao sažetak Muellerovih najbitnijih nalaza Kongresu, navodeći da istraga nije utvrdila nikakav dosluh između Trumpove predizborne kampanje i Rusije.



U pismu čelnicima Senata i pravosudne komisije Zastupničkog doma, Barr navodi da će Muellerov izvještaj biti poslan Kongresu bez razmatranja Bijele kuće, tvrdeći da će "svi biti u stanju da pročitaju izvještaj i sami prosude o njemu".

Odgovarajući na novinarska pitanja o Barrovoj objavi Muellerovog izvještaja, predsjednik Donald Trump je izjavio: "Ukoliko bi on volio da to učini, ja nemam šta da krijem. To je bila obmana. To je lov na vještice"", prenosi dpa.

(FENA)