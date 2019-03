Američki predsjednik Donald Trump u petak se pozvao na patnju Sjevernokorejaca u obrazloženju svoje odluke o poništenju sankcija koje je uvela njegova vlastita vlada kako bi stegnula obruč oko Pjongjanga.

- U Sjevernoj Koreji jako pate (...) i jednostavno sam mislio da u ovom trenutku nisu potrebne dodatne sankcije, rekao je Donald Trump u razgovoru s novinarima u svojem klubu Mar-a-Lago na Floridi, prenosi HRT.



- To ne znači da to neću učiniti poslije, dodao je te istaknuo da želi sačuvati dobre odnose sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong-unom s kojim se krajem veljače u Hanoiju susreo na drugom summitu koji je završio neuspjehom.



- U jako dobrim vezama sam s Kim Jong-unom, razumijemo se. (...) Jako je važno sačuvati takav odnos koliko je god to moguće, istaknuo je.



Američko ministarstvo financija 21. ožujka je objavilo da uvodi sankcije dvama kineskim brodarima pod optužbom da su unatoč međunarodnim sankcijama poslovali sa Sjevernom Korejom.



Sutradan, na opće iznenađenje i u stanovitoj zbrci Trump je u poruci na Twitteru napisao da je naredio povlačenje sankcija.



- Neoprezna naivnost je već dosta opasna. Očita nestručnost i zbrka u Bijeloj kući je još gora stvar, reagirao je demokratski zastupnik Adam Schiff, predsjednik Odbora za obavještajne službe Zastupničkog doma.



Zbog svojeg nuklearnog arsenala Pjongjang je zaradio niz dojmljivih UN-ovih sankcija koje su se uvodile iz godine u godinu. U 2017. na prijedlog SAD-a Vijeće sigurnosti je jednoglasno donijelo tri paketa sankcija kojima je zabranjen izvoz željeza, ugljena, tekstila i ribe iz Sjeverne Koreje.

