Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio da će iduće sedmice zatvoriti granicu prema Meksiku ili bar velike dijelove granice, ukoliko ta država odmah ne zaustavi ilegalne migracije.

Na svom Twitter nalogu Trump je napisao da bi "Meksiko mogao lako to uraditi, ali da oni samo uzimaju američki novac i pričaju", prenio je Reuters.



Trump se u više navrata u prošlosti zalagao za zatvaranje američke granice prema Meksiku, podsjeća britanska agencija.



Predstavnički dom američkog Kongresa prethodno nije uspio oboriti prvi Trumpov veto zbog čega je na snazi ostalo izvanredno stanje koje je proglasio u cilju preusmjeravanja sredstava za izgradnju zida duž granice s Meksikom.



Prema Trumpovim riječima, "Kongres mora promijeniti slabi zakon o migracijama odmah, a Meksiko mora zaustaviti nezakonite migracije od ulaska u SAD kroz njihov teritorij, i američku južnu granicu".



"Meksiko se dugi niz godina bogatio na račun SAD-a, što je daleko više od troškova granice. Ukoliko Meksiko odmah ne zaustavi sve nezakonite migracije koje dolaze u SAD kroz južnu granicu, ja ću tu granicu zatvoriti ili velike dijelove te granice", stoji u Trumpovoj objavi, prenosi AL Jazeera Balkans.



Migranti koji nezakonito prelaze američku granicu uzrokovali su napetosti između SAD-a i Meksika otkako je Trump započeo svoju predsjedničku kampanju prije gotovo četiri godine.



Trump tvrdolinijaški upozorava Meksiko na nezakonite migracije te kaže kako "oni šalju silovatelje i narkomane" u SAD.



Donji dom, u kojem demokrati imaju većinu, glasao je 248 prema 181 za obaranje Trumpovog veta. No, bila im je potrebna dvotrećinska većina od 286 glasova.



Oba doma Kongresa usvojila su ranije ovog mjeseca rezoluciju o poništenju izvanrednog stanja koje je Trump proglasio na američko-meksičkoj granici, a on je gotovo odmah uložio veto na tu odluku.



Proglašenje izvanrednog stanja omogućava Trumpu da preusmjeri dodatnih 3,6 milijardi dolara s projekata vojne izgradnje na izgradnju barijera duž granice s Meksikom.



Kongres je prethodno ograničio trošenje na takve barijere na manje od 1,4 milijarde dolara.



Izgradnja zida na granici s Meksikom jedno je od Trumpovih obećanja koja je najčešće spominjao u kampanji, ali je tada govorio da će troškove snositi Meksiko, a ne američki porezni obveznici.



U odgovoru Trumpu, meksički ministar vanjskih poslova Marcelo Ebrard poručio je da Meksiko ne djeluje na osnovu prijetnji.



„Mi smo odličan susjed. Pitajte milion i po Amerikanaca koji su izabrali našu zemlju za svoj dom, najveću zajednicu Amerikanaca van SAD-a. Za njim smo najbolji susjed kojeg mogu imati“, naveo je Ebrard u poruci na Twitteru.





