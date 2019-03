Britanski poslanici u petak su po treći put odbacili vladin sporazum o razlazu s Evropskom unijom, ostavljajući u neizvjesnosti datum i odredbe britanskog napuštanja bloka.

Theresa May / 24sata.info

Donji dom glasao je s 286 naprema 344 glasa protiv sporazum o napuštanju bloka između premijerke Theresa May i EU.



Današnje glasanje uslijedilo je nakon još težih poraza premijerke May u januaru i martu, i ostavlja u neizvjesnosti vladin plan za napuštanje EU.



Britanija sada ima rok do 12. aprila da poruči EU šta planira iduće da učini. Ona mora ili otkazati Brexit, tražiti dužu odgodu ili napustiti blok bez sporazuma.



Britanski poslanici planiraju održati niz glasanja u ponedjeljak u pokušaju da iznađu novi plan, prenosi Associated Press.



(FENA)