Britanski parlament glasa ponovo o sporazumu o Bregzitu, ali samo o dijelu koji se odnosi na uslove razlaza, ali ne i o političkoj deklaraciji o budućim odnosima Velike Britanije i EU.

Poslanici će glasati o tekstu na 585 strana koji definiše uslove izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, uključujući iznos koji London mora da plati Briselu, detalje o tranzicionom periodu i kontroverznu zaštitnu mjeru “bekstop” koja garantuje da poslije Bregzita neće biti carina ili drugih barijera duž trenutno nevidljive granice između Irske i Sjeverne Irske.



Predsjednik donjeg doma britanskog parlamenta Džon Berkou odobrio je da se danas glasa o sporazumu o razlazu, zahvaljujući tome što na glasanje nije stavljena i politička deklaracija o budućim odnosima Londona i Brisela.

Vođa vladajuće Konzervativne stranke u donjem domu Andrea Lidsam rekla je da će EU pristati da odloži Bregzit do 22. maja ako britanski parlament usvoji danas sporazum o razlazu do 23 časa po lokalnom vremenu (do ponoći po srednjoevropskom).



Ako poslanici danas odbace sporazum, Velika Britanija ima rok do 12. aprila da objavi novi plan za Bregzit ili da napusti EU bez dogovora, čime bi rizikovala ozbiljne poremećaje u ekonomiji.



Premijerka Tereza Mej odlučila je da danas ponovo stavi na glasanje sporazum o razlazu s EU pošto je obećala poslanicima svoje Konzervativne stranke da će se povući sa čela vlade ako ga oni podrže.

