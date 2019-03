Donji dom britanskog parlamenta u petak će ponovo glasati o sporazumu o Brexitu premijerke Therese May, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Zastupnici će glasati o prijedlogu sporazuma o izlasku iz Europske unije kako bi ispunili uslov nedavnog odgađanja Brexita, koje će trajati do 22. maja.



Premijerka May je jučer izjavila da će dati ostavku ako iz trećeg pokušaja prođe njen plan za Brexit, koji je prethodno britanski parlament dva puta odbacio.



Ona je na sastaknu s konzervativnim zastupnicima istakla da će odstupiti ako njen plan dobije podršku podijeljenog Parlamenta, kako bi omogućila da neki novi premijer krene u nove pregovore o budućim odnosima s Europskom unijom.



"Posve mi je jasno raspoloženje stranke. Znam da postoji želja za novim pristupom, novim vodstvom za drugu fazu pregovora o Brexitu, i ja tome neću stajati na putu", kazala je May.



Ako Parlament Velike Britanije odobri sporazum koji im nudi May, Brexit će biti pomjeren do 22. maja.





