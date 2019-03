Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi bilo mnogo razumnije da Rusija promoviše Hillary Clinton kao kandidata za predsjednika, navodeći uz malo dokaza da bi ona otežala američko bušenje nafte i gasa, čime bi povećala poziciju Rusije na globalnim tržištima.

Donald Trump / 24sata.info

"Gledajući na drugačiji način, Rusija bi radije imala Hillary nego Donalda Trumpa. To vam sada mogu reći", izjavio je Trump u intervjuu za Fox News.



On je u svom prvom intervjuu nakon objavljivanja rezultata istrage rekao da je istraga specijalnog tužioca Roberta Muellera o miješanju Rusije u predsjedničke izbore 2016. godine bila neportrebna i da bi fokus sumnji trebalo da bude "na drugoj strani", prenosi Politico.



Trump je napao Muellerov tim rekavši da su ga popularisale pristalice Hillary Clinton i da je dio veće demokratske kampanje usmjerene protiv njega.



"Reći ću vam ovo o Rusiji, da su imali išta protiv mene, davno bi to izašlo na vidjelo", rekao je Trump.





(24sata.info)