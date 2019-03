Vijeće sigurnosti UN-a u srijedu je većinom glasova odbacilo odluku Washingtona da prizna izraelski suverenitet nad okupiranom sirijskom Golanskom visoravni.

Donald Trump / 24sata.info

Sirija je pozvala na vanredno zasjedanje vijeća nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da jednostrano prizna izraelske pretenzije na tu teritoriju.



Sve članice vijeća izuzev Sjedinjenih Država oštro su osudile akciju, upozoravajući da ona dovodi u rizik regionalnu stabilnost i poredak zasnovan na međunarodnom pravu, prenosi Anadolu Agency (AA).



- Svaka jednostrana akcija koja bi poništila rezolucije vijeća osuđena je na neuspjeh - izjavila je predsjedavajuća Vijeća Anne Gueguen, govoreći također kao predstavnica Francuske.



Francuska drži rotirajuću poziciju predsjedavajućeg Vijeća za mart.



Izrael je okupirao Golansku visoravan od Sirije u Šestodnevnom ratu u 1967.



Izrael još kontrolira otprilike dvije trećine šire regije Golana kao de facto rezultat sukoba i zvanično je anektirao tu teritoriju u 1981., u akciji koju je tada jednoglasno odbacilo Vijeće sigurnosti, koje je pozvalo Izrael da povuče svoju odluku.



Sjedinjene Države su kao stalna članica Vijeća tada glasale u korist rezolucije.



Izrael dugo lobira kod Washingtona da prizna njegovu jurisdikciju nad Golanom, ali su ranije američke administracije odbijale da se povinuju izraelskom apelu. Aneksija teritorije osvojene u sukobu nelegalna je po međunarodnom pravu.



Trumpova administracija u više je navrata navodila nelegalnost takvih akcija u prošlosti, posebno ruske pretenzije na Krimski poluotok, koji je Moskva preotela od Ukrajine u 2014. i anektirala ga godinu dana kasnije nakon referenduma koji je odbacila međunarodna zajednica.



Sjedinjene Države su branile svoju kontroverznu odluku o Golanu, navodeći tokom vanredne sjednice Vijeća sigurnosti kako smatraju da priznavanje izraelskih pretenzija "doprinosi stabilnosti u regiji i u Izraelu".



Rusija, ključna sirijska saveznica, upozorila je, ipak, da to "ne samo da pogoršava situaciju u Siriji, nego i stvara ozbiljnu prepreku normalizaciji odnosa između Izraela i arapskih država".



- Ta jednostrana odluka, bez obzira iz kojeg je razloga donijeta, ne mijenja bilo kakvu međunarodnu odluku sa zakonskom težinom - izjavio je zamjenik ruskog ambasadora u UN-u Vladimir Safronkov.



Bashar Jaafari, sirijski ambasador u UN-u, žestoko je kritikovao američki potez, u dugačkom govoru protiv odluke Washingtona.



Odluka američke administracije, kazao je on, "opasna je jer zastupa slijepo pristrasnu tendenciju bez presedana koja izobličuje međunarodnu politiku".



- Sirijski Golan je naš. On će biti vraćen nama. Nanijeli ste sramotu vlastitoj zemlji - izjavio je Jaafari, obraćajući se Washingtonu, prenosi AA.





(24sata.info)