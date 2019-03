Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi pali jer su prinosi na američke obveznice ponovno oslabili, što je potaknulo zabrinutost ulagača u vezi usporavanja najvećeg svjetskog gospodarstva.

Dow Jones oslabio je 32 boda ili 0,13 posto, na 25.625 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,46 posto, na 2.805 bodova, a Nasdaq indeks 0,63 posto, na 7.643 boda.

Ulagače na najvećoj svjetskoj burzi zabrinuo je ponovni pad prinosa na 10-godišnje američke obveznice.

Od prošloga petka, naime, ulagače zabrinjava tzv. inverzija krivulje prinosa na američke obveznice, pri čemu se dugoročni prinosi kreću ispod kratkoročnih.

Ako se takva kretanja nastave neko vrijeme, to bi značilo da bi u idućih godinu dana do dvije godine gospodarstvo moglo uroniti u recesiju.

Takva su kretanja na tržištu obveznica prethodila svakoj recesiji u posljednjih 50 godina.

- Inverzija krivulje prinosa zabrinjava ulagače i zbog toga su se odlučili na prodaju dionica. To je definitivno pokazatelj usporavanja rasta gospodarstva, a hoće li ono uroniti u recesiju ili ne, to nitko ne zna. No, izazvat će stanku na tržištu", kaže Alan Lancz, predsjednik u tvrtki Alan B. Lancz & Associates, prenosi SEEbiz.

Već neko vrijeme ulagače zabrinjavaju makroekonomski podaci koji ukazuju na usporavanje rasta američkog i drugih najvećih svjetskih gospodarstava, od Kine do eurozone.

Zbog toga je nedavno američka središnja banka smanjila procjene rasta gospodarstva i poručila da ove godine vjerojatno neće povećati kamatne stope.

Iz istog je razloga Europska središnja banka (ECB) odgodila planirano povećanje kamata i najavila nove poticajne mjere.

Na suzdržanost ulagača ukazuje ispodprosječni obujam trgovanja. Na američkim je burzama vlasnika jučer zamijenilo 6,97 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 dana iznosio 7,64 milijarde.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,03 posto, na 7.194 boda, a pariški CAC 0,12 posto, na 5.301 bod. Frankfurtski DAX ostao je, pak, nepromijenjen na 11.419 bodova.

(FENA)