Britanska premijerka Theresa May saopćila je da zastupnicima Konzervativne stranke da, ukoliko parlament podrži, njen do sada dva puta poražen sporazum, ona će dati ostavku.

Arhiv / 24sata.info

"Ako njen sporazum prođe, May će otići" rekao je jedan od zastupnika pod uvjetom anonimnosti, prenosi Reuters.



"Ja sam spremna da napustim ovaj posao ranije od planiranog kako bi uradila ono šta je ispravno za naš narod i našu stranku" rekla je May zastupnicima, prenosi britanski Guardian.



"Tražim od svih vas u prostoriji da podržite sporazum kako bismo ispunili našu historijsku dužnost- da ispunimo odluku britanskog naroda i napustimo Evropsku uniju", prenosi Guardian dio govora koji je May održala u parlamentu.

(RSE)