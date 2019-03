Ministar vanjskih poslova Slovenije Miro Cerar uložiće protestnu notu Hrvatskoj zbog incidenta u Piranskom zalivu.

Miro Cerar / 24sata.info

Cerar je rekao da je čamac hrvatske policije u nedjelju ušao 2,5 kilometara u slovenačke vode, prenosi STA.



Prema njegovim riječima, to je nepotrebna eskalacija između Hrvatske i Slovenije ali i neuspjeh da se ispoštuju međunarodna i evropska prava, kao i kršenje Šegnena i to od države koja želi da postane dio Šengenske zone.



Hrvatska policija saopštila je da je do prelaska u slovenačke vode došlo zbog problema sa opremom za navigaciju.



"To je očigledno samo izgovor i kao takav je potpuno neprihvatljiv. Prihvatiti to bi bilo vrijeđanje inteligencije i mogućnosti hrvatske policije, koja zna tačno šta radi", rekao je Cerar reagujući na saopštenje hrvatske policije.



On je istakao da ponašanje Hrvatske nije u skladu sa evropskim i služi kao loš primjer Zapadnom Balkanu.





